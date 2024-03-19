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Форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Самаре осенью 2025 года

Форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Самаре осенью 2025 года
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Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоится в сентябре-октябре 2025 года в Самаре. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

«Провести Международный спортивный форум „Россия — спортивная держава“ в сентябре-октябре 2025 года в Самаре», — говорится в документе.

Напомним, накануне стало известно, что форум «Россия — спортивная держава» в текущем году пройдёт в сентябре-октябре в Уфе. Международный спортивный форум проводится с 2009 года. В прошлом году мероприятие состоялось в Перми. Ранее спортивный форум принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.

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