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Оргкомитет Игр дружбы: позиция МОК носит неконструктивный характер

Оргкомитет Игр дружбы: позиция МОК носит неконструктивный характер
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Оргкомитет Всемирных игр дружбы прокомментировал заявление МОК, в котором спортсменов и правительства призвали отказаться от участия в соревнованиях.

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны Международного олимпийского комитета. Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов.

Отметим, что ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», — заявили в оргкомитете соревнований ТАСС.

МОК, также, заявил, что проведение Россией Всемирных игр дружбы — циничная попытка политизировать спорт.

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