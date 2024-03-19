Оргкомитет Игр дружбы: позиция МОК носит неконструктивный характер

Оргкомитет Всемирных игр дружбы прокомментировал заявление МОК, в котором спортсменов и правительства призвали отказаться от участия в соревнованиях.

«Нам досадно видеть подобные заявления со стороны Международного олимпийского комитета. Такая позиция, на наш взгляд, носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта, которому способствует появление новых коммерческих форматов соревнований с серьезным организационным уровнем и привлекательными условиями для спортсменов.

Отметим, что ключевыми принципами проведения Игр дружбы являются равные условия и отсутствие дискриминации в любой форме для всех участников соревнований», — заявили в оргкомитете соревнований ТАСС.

МОК, также, заявил, что проведение Россией Всемирных игр дружбы — циничная попытка политизировать спорт.