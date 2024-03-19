Васильев — о МОК: с этой шайкой во главе с Томасом Бахом нам не по пути

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о призыве МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в Играх дружбы в России. Комитет также обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований.

«Позиция МОК ожидаемая. Они сами довели до этого. Мы слишком долго лояльно относились к тем несправедливостям, которые они допускали по отношению к нам. Чаша терпения переполнена, мы начали действовать, а они этого не ожидали. Понимают теперь, что земля уходит из-под ног. Если нам удастся провести Игры дружбы, а нам удастся, то иностранные спортсмены начнут смотреть в нашу сторону. У нас солидный призовой фонд, они увидят, насколько мы дружелюбны, а также то, что спорт и политику здесь не смешивают. В итоге решат, зачем им эти Олимпиады, лучше ездить в Россию. Нам бояться уже нечего, с этой шайкой во главе с Томасом Бахом нам не по пути», — сказал Васильев в интервью «РИА Новости».

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.