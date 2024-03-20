МОК: Олимпийские игры – это не политическое мероприятие

В Международном олимпийском комитете (МОК) считают, что Всемирные игры дружбы не являются конкурентом Олимпийским играм. Представитель организации заявил, что отношение МОК к Играм дружбы связано с политизацией спорта.

«Мы не рассматриваем Игры дружбы как конкурента Олимпийским играм. Наше отношение к ним сильно связано с политизацией спорта. Как вы знаете, Олимпийские игры – это не политическое мероприятие, и они проводятся для 206 национальных олимпийских комитетов мира», — сказал представитель МОК Джеймс Маклауд.

Напомним, МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России. Также комитет обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.