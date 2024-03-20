МОК: мы настаиваем на независимости олимпийского движения от политики

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по итогам второго дня заседания исполкома МОК в Лозанне заявил, что МОК настаивает на независимости олимпийского движения от политики.

«Политизация спорта всегда ведёт к разъединению. И не только в спорте, но во всех сферах жизни. Это противоречит нашим целям. Именно поэтому мы настаиваем на независимости олимпийского движения от политики. И поэтому так серьёзно отстаиваем эту точку зрения», — сказал Бах на пресс‑конференции.

Напомним, МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России. Также комитет обвинил Россию в политизации спорта посредством организации этих соревнований. Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.