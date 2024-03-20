МОК: если ОКР начнёт следовать правилам — добро пожаловать

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по итогам второго дня заседания исполкома МОК в Лозанне заявил, что мир в отношениях с Россией наступит, когда ОКР начнёт следовать правилам.

«Что должно произойти, чтобы МОК и Россия помирились? Тот, кто следует правилам, приветствуется в олимпийском движении. Если сейчас ОКР начнёт следовать правилам — добро пожаловать. Мяч на их половине поля, всё в их руках», — приводит слова Баха «РИА Новости Спорт».

Бах также не смог объяснить. какие санкции они хотят ввести против спортсменов, которые поедут участвовать в Играх дружбы.

Напомним, ранее МОК призвал спортсменов бойкотировать эти соревнования и пригрозил возможным введением санкций против атлетов, которые решат ехать на них.