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Бах не смог назвать, какие санкции они хотят применить к спортсменам-участникам Игр дружбы

Бах не смог назвать, какие санкции они хотят применить к спортсменам-участникам Игр дружбы
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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не смог точно назвать, какие санкции организация могла бы применить против спортсменов, которые решат участвовать в Играх дружбы.

«Это сложный вопрос. Мы не знаем окончательный формат. Появляются различные новости. На данный момент мы знаем, что на Играх дружбы не будет антидопингового режима, соответствующего международным стандартам.

Также у нас есть чёткое послание от Всемирного антидопингового агентства. Они должны отдельно рассмотреть данный вопрос и решить, что это будет значить для ситуации с российским спортом, что это может значить для участвующих спортсменов и национальных олимпийских комитетов. Пока мы не обладаем достаточными данными. Так что не можем сказать, что может последовать», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

Отметим, ранее он также заявил, что восстановить отношения с Россией МОК сможет только тогда, когда ОКР начнёт соблюдать правила.

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