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Родионенко высказалась о мерах безопасности на учебно-тренировочной базе «Озеро Круглое»

Родионенко высказалась о мерах безопасности на учебно-тренировочной базе «Озеро Круглое»
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что меры безопасности на сборах всегда высокие и посторонние люди пройти не смогут

«У нас в это время идет сбор на «Круглом», проблем с безопасностью нет. Меры безопасности у нас всегда высокие, охрана дежурит постоянно, так что просто так на территорию базы не попадешь.

Вечером на соревнования в Минск выезжает основной состав сборной России, но там нет наших ведущих гимнастов. Сложностей с выездом нет, только просили приехать на вокзал пораньше», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

По словам тренера соревнования в Минске, скорее всего, тоже начнутся с минуты молчания.

Напомним, усиленные меры безопасности связаны со стрельбой, которую открыли неизвестные в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

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