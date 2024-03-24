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Джадд Трамп стал победителем снукерного турнира World Open — 2024

Джадд Трамп стал победителем снукерного турнира World Open — 2024
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Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга, английский снукерист Джадд Трамп стал победителем турнира World Open — 2024, проходящего в Юйшане (Китай). Общий призовой фонд соревнований составил 170 тысяч фунтов.

В финальном матче спортсмен уверенно обыграл девятого снукериста мира китайца Дина Цзюньхуэя. Встреча завершилась со счётом 10:4.

Это пятый рейтинговый титул англичанина в данном сезоне и 28-й в карьере. Стоит отметить, что Трамп уже в третий раз за пять лет выигрывает пять (или более) рейтинговых титулов в одном сезоне.

Помимо Трампа, пять и более рейтинговых титулов за сезон в истории снукера завоёвывали лишь четверо: Стивен Хендри (пять в сезоне-1990/1991), Дин Цзюньхуэй (пять в сезоне-2013/2014), Марк Селби (пять в сезоне-2016/2017) и Ронни О'Салливан (пять в сезоне-2017/2018).

Напомним, лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О`Салливан завершил борьбу на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв иранцу Хоссейну Вафаею.

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