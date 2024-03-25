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Тренер по айкибудо пропал вместе с семьёй после теракта в «Крокус Сити Холле»

Тренер по айкибудо пропал вместе с семьёй после теракта в «Крокус Сити Холле»
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Исполнительный директор Евразийской федерации айкибудо (ЕФА) Павел Хоменко рассказал, что тренер по айкибудо Ярослав Содрицов был в «Крокус Сити Холле» вместе с семьёй во время теракта 22 марта. Хоменко сообщил, что после произошедшего организация не может выйти на связь со специалистом.

«К сожалению, мы не можем выйти на связь с Ярославом. По нашей информации, он был в „Крокус Сити Холле“ вместе с супругой и двумя детьми. Находимся на связи с его коллегами, следим за ситуацией. Выражаем нашу поддержку в связи с этими трагическими событиями и по необходимости окажем всю необходимую поддержку», — приводит слова Хоменко «РИА Новости Спорт».

Напомним, террористический акт произошёл в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Московская область), где 22 марта должен был состояться концерт группы «Пикник».

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