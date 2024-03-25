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Пермь примет «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин

Пермь примет «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин
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В Перми пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по гандболу — 2023/2024 среди мужчин. Об этом сообщила Федерация гандбола России (ФГР).

Решающий этап начнут полуфинальные матчи. Они состоятся 13 апреля. Матч за третье место и финальная игра пройдут 14 апреля. Среди участников турнира «Пермские медведи» (Пермь), действующий победитель Кубка страны «Чеховские медведи» (Чехов), СКИФ (Краснодар) и ЦСКА (Москва).

«Члены Высшего совета сделали выбор в пользу Перми. И это тоже должно стать новым импульсом для развития и популяризации гандбола в регионе. В равной степени с пермяками на «Финал четырёх» претендовал Чехов, прекрасно организовавший матч мужских сборных России и Беларуси. А также Москва, проводившая аналогичный турнир год назад. Уверен, что для жителей Пермского края «Финал четырёх» станет праздником большого гандбола», — приводит слова председателя Высшего совета ФГР Сергея Шишкарёва пресс-служба организации.

Сообщается, что жеребьёвка полуфинальных пар состоится позже.

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