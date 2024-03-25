Джадд Трамп оценил завоевание пятого в этом сезоне рейтингового титула

Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга, английский снукерист Джадд Трамп прокомментировал завоевание титула чемпиона рейтингового турнира World Open — 2024.

В финале соревнований Трамп уверенно обыграл девятого снукериста мира китайца Дин Цзюньхуэя. Встреча завершилась со счётом 10:4. Нельзя не отметить, что это уже пятый рейтинговый титул англичанина в данном сезоне и 28-й – в карьере.

«Дин всю неделю играл очень хорошо, поэтому я думал, что финал будет сложным. Мне удалось получить солидный перевес, после чего я показал, пожалуй, свой лучший снукер в рамках этого турнира. Не хотелось давать Дину шанс на камбэк, поскольку его начали бы подбадривать зрители в зале. Когда основная часть аудитории болеет за твоего соперника, нужно использовать это как мотивацию», — приводит слова Трампа Snooker.by.