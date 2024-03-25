Магнус Карлсен назвал фаворитов Турнира претендентов — 2024. В его списке есть Непомнящий

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен назвал фаворитов грядущего турнира претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля.

«Я думаю, что первые роли будут играть «старики», в первую очередь, Каруана, Накамура и Непомнящий… Первые двое – наиболее сильные и стабильные игроки, но не стоит сбрасывать со счетов Яна, он оба раза, что играл в претендентах, был отлично готов и побеждал.

(Из молодёжи) наилучшие шансы у Фируджи, но это всё равно будет довольно неожиданно. И я совсем не верю в то, что сможет победить кто-то из оставшейся четвёрки… Если это произойдёт, то для меня это станет настоящим шоком», — приводит слова Карлсена Chessopen.ru со ссылкой на подкаст Sjakksnakk -med Askild og Odin.

Список участников Турнира претендентов – 2024 (сам Карлсен квалифицировался на турнир, но участвовать в нём отказался):