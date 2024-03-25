Магнус Карлсен назвал фаворитов Турнира претендентов — 2024. В его списке есть Непомнящий

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен назвал фаворитов грядущего турнира претендентов, который пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля.
«Я думаю, что первые роли будут играть «старики», в первую очередь, Каруана, Накамура и Непомнящий… Первые двое – наиболее сильные и стабильные игроки, но не стоит сбрасывать со счетов Яна, он оба раза, что играл в претендентах, был отлично готов и побеждал.
(Из молодёжи) наилучшие шансы у Фируджи, но это всё равно будет довольно неожиданно. И я совсем не верю в то, что сможет победить кто-то из оставшейся четвёрки… Если это произойдёт, то для меня это станет настоящим шоком», — приводит слова Карлсена Chessopen.ru со ссылкой на подкаст Sjakksnakk -med Askild og Odin.
Список участников Турнира претендентов – 2024 (сам Карлсен квалифицировался на турнир, но участвовать в нём отказался):
- Ян Непомнящий (Россия);
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия);
- Фабиано Каруана (США);
- Ниджат Абасов (Азербайджан);
- Видит Сантош Гуджрати (Индия);
- Хикару Накамура (США);
- Гукеш Доммараджу (Индия);
- Алиреза Фируджа (Франция).