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Чемпион мира Джадд Трамп дал совет снукеристам

Чемпион мира Джадд Трамп дал совет снукеристам
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Чемпион мира 2019 года, второй номер мирового рейтинга, английский снукерист Джадд Трамп раскрыл, что помогает ему добиваться успехов. Ранее Джадд выиграл World Open — 2024, этот титул стал для него уже пятым рейтинговым в текущем сезоне.

«С возрастом я научился не корить себя за промахи на простых шарах. У многих снукеристов есть такая проблема. Нет смысла упрекать себя за подобные ошибки – нужно просто забыть об этом, пойти сесть в кресло и ждать очередной возможности вернуться к столу. При игре в снукер многое зависит от того, что происходит у тебя в голове: если ты можешь поддерживать правильный ментальный настрой, то у тебя будет серьёзное преимущество. Сейчас в этом плане я гораздо лучше подкован, чем раньше», — приводит слова Трампа Snooker.by.

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