Магнус Карлсен назвал гроссмейстера, способного забрать шахматную корону у Лижэня

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен ответил, кого бы хотел видеть в соперниках китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.

«Если Дин Лижэнь будет играть так, как он играл в последнее время, то у него, очевидно, не будет шансов ни против Каруаны, ни против Накамуры… Исторически Накамура всегда был сложным соперником для Дина. А вот против Каруаны Дин он всегда играл неплохо.

Думаю, если Каруана станет чемпионом мира, это будет самым заслуженным и самым логичным исходом. Фабиано куда более сильный шахматист в классику, нежели Хикару, но… на данный момент Дин играет против Каруаны намного сильнее, чем против Накамуры!» — приводит слова Карлсена Chessopen.ru со ссылкой на подкаст Sjakksnakk-med Askild og Odin.