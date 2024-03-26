Тренер по айкибудо погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Вице-президент Федерации айкидо России Наталья Руднева сообщила, что тренер по айкибудо Ярослав Содрицов и трое членов его семьи погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Это было установлено после проведения опознания тел.

«Вчера вечером после процедуры опознания поступила информация о гибели Ярослава и его семьи», — приводит слова Рудневой «РИА Новости Спорт».

Накануне сообщалось, что Содрицов вместе с женой и двумя детьми находился в концертном зале в Красногорске (Московская область) в момент теракта. Исполнительный директор Евразийской федерации айкибудо (ЕФА) Павел Хоменко сообщил, что с тех пор никому не удалось установить связь с Содрицовым.

Теракт произошёл 22 марта в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник».