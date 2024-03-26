Федерации гандбола России сделает пожертвование для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что федерация сделает пожертвование для семей, пострадавших в «Крокус Сити Холле».

«Все российское гандбольное сообщество глубоко скорбит в связи с событиями, случившимися 22 марта в «Крокус Сити Холле», и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этой ужасной трагедии. Как вы знаете, мы на несколько дней приостановили гандбольные соревнования во всех лигах, а ближайшие матчи начнутся с минуты молчания в память о жертвах этого поражающего своей жестокостью преступления. Федерация гандбола России также не останется в стороне и сделает пожертвование для семей пострадавших. Мы также просим гандбольные клубы присоединиться к этой инициативе. Это можно сделать как с выручки от продажи билетов на домашние матчи, так и просто путем сбора средств игроками, тренерами, руководителями и сотрудниками клубов, болельщиками. Это наша общая боль, и мы не можем оставаться в этой ситуации равнодушными», – приводит слова Шишкарёва Федерация гандбола России.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями, которые повлекли за собой огромное число жертв и пострадавших. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.