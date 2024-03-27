Выступавший за Россию прыгун в воду Повзнер сменил спортивное гражданство на канадское

22-летний прыгун в воду Виктор Повзнер сменил спортивное гражданство с российского на канадское. Смену гражданства одобрила Международная федерация плавания (World Aquatics).

«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — приводит слова представителя пресс-службы организации ТАСС.

Повзнер родился в Торонто (Канада) в семье российских тренеров. В 2018 году спортсмен стал победителем юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина в составе канадской команды. В 2021 году Повзнер выступал за сборную России на чемпионате Европы, который прошёл в Будапеште (Венгрия). Тогда прыгун в воду занял 13-е место. На счету Повзнера есть медали чемпионатов и Кубка России.

В 2022 году спортсмен, имеющий двойное гражданство, вернулся в Канаду, а в следующем году завоевал две золотые медали на летнем чемпионате страны по прыжкам в воду.