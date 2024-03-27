Президент ВАДА: надо больше контролировать российских шахматистов из-за их перехода в Азию

Президент ВАДА Банька сообщил о необходимости дополнительного контроля Федерации шахмат России в связи с её переходом из Европы в Азию.

«Международная шахматная федерация находится под нашей юрисдикцией. А Федерация шахмат России в прошлом году переехала в Азиатскую федерацию. Они, похоже, хотели сменить ответственный контролирующий орган и избежать санкций, наложенных на многие виды спорта. Поэтому они и переехали. Но я замечу, что при этом российские спортсмены до сих пор подлежат общему тестовому контролю, так как международные организации тестирования проверяют спортсменов на разных континентах. Это хорошая новость для нас, так что нам нужно стараться ещё больше контролировать россиян», — сказал Банька в видео Вована и Лексуса.