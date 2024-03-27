Состоится поединок между Владимиром Крамником и стримером GothamChess

С 7 по 9 июня состоится шахматный поединок между экс-чемпионом мира Владимиром Крамником и Хосе Мартинесом Алькантарой, более известным широкой публике как Jospem.

Сообщается, что переговоры между спортсменами шли очень долго. Но в одном из своих последних видео стример GothamChess всё же официально объявил, что матч состоится в ближайшие месяцы.

Отметим, что матч будет состоять из 36 партий с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. Половину партий участники сыграют в обычный оффлайн-блиц, а вторую половину — на онлайн-платформе, но находясь в одном помещении, что исключает потенциальную возможность нечестной игры.

Напомним, ранее 14-й чемпион мира заявлял, что больше не будет играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за подозрений в читерстве.