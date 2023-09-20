Владимир Крамник отказался играть на платформе Chess.com из-за читерства

14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что больше не будет играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com. Об этом он написал в своём профиле на сайте.

«Я решил с завтрашнего дня перестать играть на Chess com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких мошенников. Жёсткие слова, но это правда. Продолжу информировать тех, кому небезразлично, публикуя интересную статистику. Надежда однажды вернётся, но необходимо проводить чистку хотя бы от явных читеров. Обещаю, что и впредь буду делать всё возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни. Как могу, борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода из чесском. Сила в правде», — заявил Крамник.

Напомним, ранее во время игры против Ханса Ниманна на Chess.com некоторые ходы американца показались россиянину подозрительными, о чём он заявил публично.