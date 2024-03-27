Регбистка «Славы» Анастасия Семак участвовала в разборе завалов «Крокус Сити Холла»

Регбистка московского клуба «Слава» и спасательница Анастасия Семак рассказала о работе по разбору завалов после теракта в «Крокус Сити Холле». 26-летняя российская спортсменка работает в поисково-спасательном отряде. Семак призналась, что её было психологически тяжело работать на месте, где произошёл теракт.

«Я работала там два дня по семь часов, нас вызывали в воскресенье и вторник. Работа предстояла сложная: разбор завалов и поиск пострадавших. Несколько раз работы останавливались из-за угрозы обрушения, площадь была просто огромная. Очень тяжёлое состояние от увиденного. Посмотреть фотографии и видео – это одно дело, но, когда ты оказываешься внутри – это совсем другое. За столько лет работы это, наверное, самый тяжёлый объект. Очень много крови, все стёкла разбиты от выстрелов», — приводит слова Семак пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

22 марта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске (Московская область) началась стрельба и произошёл пожар. Точное количество погибших и пострадавших в результате теракта уточняется до сих пор.