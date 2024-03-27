Сборная России по футзалу сыграет с Сербией в Санкт-Петербурге

Сборная России по футзалу проведёт два товарищеских матча с командой Сербии в Санкт-Петербурге в рамках учебно-тренировочного сбора. Встречи пройдут на домашней площадке петербургского «Кристалла» — СК «Nova Arena» 13 и 15 апреля, говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее национальные команды встречались в 2023 году также 13 и 15 апреля, сыграв два товарищеских матча в городе Вршац (Сербия). В первой игре была зафиксирована ничья 0:0, а во втором матче верх взяли сербы со счётом 2:1.

Отметим, национальная команда Сербии занимает 16-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Информация о составах команды и прямой трансляции будет объявлена позднее.

Ранее женский мини-футбольный клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России — 2024. В финальном матче команда обыграла «Лагуну-УОР» из Пензенской области.