Велогонщик Ваут ван Арт сломал ключицу и несколько ребёр в массовом завале в Бельгии

Серебряный призёр Олимпиды-2020 в командной гонке, бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт серьёзно пострадал в ходе масштабной аварии, произошедшей за 67 км до финиша однодневной гонки Dwars door Vlaanderen в Бельгии.

Удар при падении ван Арта был настолько сильным, что его комбинезон практически полностью сорвался со спины. Ваута уносили с трассы на носилках.

«К сожалению, Ваут ван Арт получил несколько переломов в аварии на Dwars door Vlaanderen. В больнице у него диагностировали перелом ключицы и нескольких ребёр. Неизвестно, сколько времени займёт его восстановление. Он точно пропустит «Тур Фландрии», Париж — Рубе и «Золотую гонку Амстела»», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.

Отметим, что, помимо ван Арта, травмы различной степени тяжести получили и другие спортсмены: датчанин Мадс Педерсен, бельгиец Яспер Стёйвен и Биньям Гирмай из Эритреи. Они также досрочно завершили соревнования.