Нестеров: жульничество — одна из главных проблем онлайн-шахмат

Российский гроссмейстер Арсений Нестеров заявил, что жульничество является одной из главных проблем современных шахмат.

«Говоря о жульничестве, нужно разделять живые шахматы и онлайн. В онлайн-пространстве это одна из главных проблем. Об этом постоянно ведутся дискуссии, у шахматистов появляется паранойя, они выдвигают обвинения. В живых шахматах эта проблема стоит не так остро.

Я предпочитаю играть за живой доской, в том числе и потому что там редко возникают проблемы жульничества. К тому же бывают иногда проблемы с интернетом, что тоже может повлиять на ход партий, турниров. Для меня за живой доской играть лучше, но я понимаю, что онлайн-шахматы никуда не денутся и будут всё популярнее», — сказал Нестеров в интервью ТАСС.

Арсений Нестеров является серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров и участником чемпионата мира 2023 года, который прошёл в Самарканде (Узбекистан).