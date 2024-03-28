Карлсен: у Накамуры никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем сейчас

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о шансах американского шахматиста Хикару Накамуры на победу на Турнире претендентов — 2024.

«Я думаю, что у Хикару никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем сейчас. Хикару в последнее время довольно стабилен в классических шахматах, у него отличные шансы», — приводит слова Карлсена Chess.com.

Напомним, на турнире претендентов, который пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года в Торонто (Канада), выступят следующие шахматисты: Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция).