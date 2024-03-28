Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карлсен: у Накамуры никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем сейчас

Карлсен: у Накамуры никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о шансах американского шахматиста Хикару Накамуры на победу на Турнире претендентов — 2024.

«Я думаю, что у Хикару никогда не было лучшего шанса стать чемпионом мира, чем сейчас. Хикару в последнее время довольно стабилен в классических шахматах, у него отличные шансы», — приводит слова Карлсена Chess.com.

Напомним, на турнире претендентов, который пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года в Торонто (Канада), выступят следующие шахматисты: Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция).

Материалы по теме
Карлсен оценил шансы Непомнящего на Турнире претендентов — 2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android