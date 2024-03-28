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Бочарников — о Суперсерии: на этот раз российские гандболисты смотрелись намного лучше

Бочарников — о Суперсерии: на этот раз российские гандболисты смотрелись намного лучше
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Спортивный директор Федерации гандбола России (ФГР) Дмитрий Бочарников подвёл итог Суперсерии между мужскими сборными России и Беларуси.

«На этот раз, на мой взгляд, команда смотрелась намного лучше, в том числе в плане настроя и самоотдачи игроков. Хотя состав всё равно не был оптимальным. Да и не могли мы проиграть в своих стенах хорошим друзьям и в то же время самым принципиальным на сегодняшний день соперникам. Главный тренер Велимир Петкович мало варьировал состав. Петкович очень хотел добиться результата, который придал бы сборной уверенности в своих силах, и в Казани это удалось.

Второй матч получился противоречивым. Возможно, сказалась усталость из-за незначительной ротации состава. На её фоне игроки допускали несвойственные им ошибки, совершали потери. Плюс где-то не повезло», — приводит слова Бочарникова пресс-служба ОКР.

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