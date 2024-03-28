Российский велогонщик Сырица рассказал о своём самочувствии после завала в Бельгии

Российский велогонщик, представляющий команду Astana Qazaqstan Team, Глеб Сырица рассказал о своём самочувствии после масштабной аварии, произошедшей за 67 км до финиша однодневной гонки Dwars door Vlaanderen в Бельгии. Спортсмен заявил, что не получил серьёзных повреждений.

«Вчера было самочувствие не очень, сейчас всё хорошо, без серьёзных повреждений», — сказал Сырица в интервью «Матч ТВ».

Отметим, что, помимо Сырицы, травмы различной степени тяжести получили и другие спортсмены: датчанин Мадс Педерсен, бельгиец Яспер Стёйвен и Биньям Гирмай из Эритреи. Они также досрочно завершили соревнования. Серебряный призёр Олимпиды-2020 в командной гонке, бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт прооперирован после полученных повреждений.