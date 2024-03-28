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Родионенко: российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024, будут жалеть об этом

Родионенко: российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024, будут жалеть об этом
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко резко высказалась в адрес спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Олимпийские игры — для топовых спортсменов, а не для лишь бы кого попало, кто, пользуясь этой ситуацией, хочет туда ехать. Это очень неправильно. Да, завтра у нас человек, который занимает 30-е место на чемпионате России и никогда не попадёт в командную пятёрку, вдруг захочет поехать. О чём мы говорим? Есть же какие-то моральные принципы. Спортсмен, который хочет просто поучаствовать в Олимпиаде без флага и без гимна – это что, нормально? Мы вообще уже забыли, что такое Родина. Те, кто туда поедут, будут жалеть об этом впоследствии. Вот чего добиваются МОК и Европа — внести в наш народ раздор. Участвовать надо тогда, когда вернут флаг, гимн и равные условия», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».

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