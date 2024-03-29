Томас Бах: российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпийские игры

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года.

«Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончена, российская и украинская сторона не будут бойкотировать соревнования. На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение, с обеих сторон звучали угрозы бойкота. Мнения по-прежнему разные: некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что недостаточно далеко.

Обычно это свидетельствует о том, что все было сделано хорошо — если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение. Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами. Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что всем мы вместе соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх. МОК вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет», — приводит слова Баха ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.