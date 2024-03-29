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Жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин состоится 3 апреля

Жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин состоится 3 апреля
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Жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по гандболу среди мужских команд пройдёт 3 апреля в здании информационного агентства ТАСС в Москве, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР). начало жеребьёвки — в 15:00 мск.

Жеребьёвку проведут заместитель председателя Высшего Совета ФГР Виктор Поладенко и главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович. В рамках мероприятия генеральный директор ФГР Лев Воронин презентует новый трофей, который получат победители Кубка России.

Напомним, «Финал четырёх» Кубка России в этом году пройдёт 13-14 апреля в Перми на домашнем стадионе клуба «Пермские медведи». Ранее в эту стадию турнира вышли «Пермские медведи», СКИФ, «Чеховские медведи» и ЦСКА.

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