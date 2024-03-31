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Друг Богреца раскритиковал скейтпарк, на котором спортсмен получил смертельные травмы

Друг Богреца раскритиковал скейтпарк, на котором спортсмен получил смертельные травмы
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Виктор Демидов, друг ушедшего из жизни Романа Богреца, прокомментировал несчастный случай, произошедший на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман на большой скорости врезался в препятствие и получил серьёзные травмы головы и груди, несовместимые с жизнью.

«На таких соревнованиях должны быть заборы. Ребята летят на больших скоростях и концентрируются на скорости. Глаза замыливаются, бывает, текут слёзы. Поэтому скейтпарк «Жесть» должен был выставить заборы, которые корректируют траекторию езды.

Мы пытались работать с ними с 2011 по 2019 год. Но даже не смогли добиться официальных тренировок. Поэтому с 2019 года перестали поддерживать с ними какой-либо контакт. У нас своё место. Я с ними в ссоре с самого начала именно из-за плохой организации экстремальной площадки», — приводит слова Демидова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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