Нифонтов: российские дзюдоисты сделают выбор в пользу участия в Олимпиаде в Париже

Российский дзюдоист Иван Нифонтов, призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания), поделился мнением о том, будут ли спортсмены из России выступать на турнире по дзюдо в рамках Олимпиады в Париже (Франция) летом 2024 года.

«Я думаю, что пока ещё стоит вопрос, будут ли участвовать наши спортсмены в Олимпиаде. Но в любом случае я думаю, что все они, если им предоставится шанс, сделают выбор в пользу участия. Пусть даже под нейтральным флагом, но они будут представлять нашу страну. Уверен, что они в прямом смысле будут сражаться за честь нашего государства, они целиком и полностью патриоты нашей страны и на своём рубеже достойно представляют нашу страну.

Я слежу за олимпийским отбором, смотрю в соцсетях, как выступают ребята, сейчас проходит «Большой шлем» в Анталье. Ребята завоёвывают медали, у нас хорошая команда формируется. Внутренняя конкуренция во многих весах такая, что непонятно, кто пройдёт внутренний отбор, — у всех есть желание быть лучшими», — приводит слова спортсмена ТАСС.