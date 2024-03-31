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Россиянин Ендовицкий выиграл бронзу на турнире «Большого шлема» по дзюдо

Россиянин Ендовицкий выиграл бронзу на турнире «Большого шлема» по дзюдо
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Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий, призёр чемпионата Европы 2023 года, выиграл бронзовую медаль на турнире «Большого шлема», проходящем в Анталье (Турция). В схватке за медаль в весовой категории свыше 100 кг спортсмен победил двукратного бронзового призёра Олимпийских игр из Бразилии Рафаэля Сильву.

Отметим, что за другую бронзу в этой категории должен был сразиться ещё один россиянин, Арман Адамян, чемпион мира 2023 года, который был вынужден отказаться от поединка с олимпийским чемпионом из Японии Аароном Вольфом из-за травмы.

Напомним, ранее золото турнира в категории до 60 кг выиграл Аюб Блиев, а бронзу в категории до 78 кг завоевала Мадина Таймазова. Сегодня, 31 марта, был последний день соревнований.

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