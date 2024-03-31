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Ендовицкий: хотелось бы стать третьим россиянином, который выиграет у Ринера

Ендовицкий: хотелось бы стать третьим россиянином, который выиграет у Ринера
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Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий прокомментировал завоевание бронзовой медали на турнире «Большого шлема» в Анталье (Турция), а также рассказал о желании встретиться на татами с французом Тедди Ринером, трёхкратным олимпийским чемпионом и 12-кратным чемпионом мира.

«Эта бронза мне очень дорога, не меньше, чем золотая награда недавнего «Большого шлема» в Баку, поскольку состав в Анталье был очень серьёзный. Ни с кем из соперников я раньше не встречался. Я очень надеялся побороться с Ринером, это для каждого дзюдоиста большая честь. Надеюсь, что всё-таки ещё увидимся, хотелось бы стать третьим россиянином, который у него выиграет», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Ранее Тедди Ринера побеждали только два россиянина: Тамерлан Башаев на Олимпиаде в Токио и Инал Тасоев на чемпионате мира 2023 года.

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