Боснийский пловец рассказал, что ждёт встречи с Колесниковым на турнире в Баня-Луке

Боснийский пловец Дино Сиротанович рассказал, что ждёт встречи с российским спортсменом, рекордсменом мира Климентом Колесниковым на международном турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Жду ли Климента Колесникова? Его особенно. Мы с ним незнакомы, в сборной я не был. Хотелось бы с ним пообщаться. Всегда за ним следил, он был любимым пловцом, который меня вдохновлял. Хотелось пообщаться с ним в жизни. В России такой возможности не было», — сказал Сиротанович в интервью «Матч ТВ».

Дино Сиротанович — участник чемпионата России по плаванию и Игр дружбы в Казани. Пловец сменил спортивное гражданство и с недавнего времени представляет Боснию и Герцеговину.

Напомним, 27 и 28 апреля в Боснии и Герцеговине пройдёт международный турнир по плаванию. Участие в нём примут Климент Колесников, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Иван Гирёв и Мария Каменева.