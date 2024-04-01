Пловец Ступин: поеду на ОИ только с флагом и гимном России, другие требования не принимаю

Российский пловец Максим Ступин заявил, что не будет выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Спортсмен подчеркнул, что не согласен с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) и готов выступать на международных соревнованиях только с флагом и гимном страны.

«Под нейтральным статусом я на Олимпиаду точно не поеду. Я не согласен с теми условиями, которые предоставляет нам МОК и все люди, которые там работают. Поеду только под флагом и гимном своей страны. В Токио у нас тоже был нейтральный статус, но тогда было другое время. Сейчас не то время. Хотим выступать только с гимном и флагом, чтобы достойно представлять свою страну. Остальные требования я не принимаю», — приводит слова Ступина «Матч ТВ».