Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Поткин поделился ожиданиями от выступления Непомнящего на Турнире претендентов

Поткин поделился ожиданиями от выступления Непомнящего на Турнире претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Владимир Поткин поделился мыслями об участии россиянина Яна Непомнящего в предстоящем Турнире претендентов. Престижные соревнования пройдут в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля. Их победитель сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Если у Яна всё будет складываться удачно, то очерёдность встреч не будет иметь большого значения. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и спокойно прошёл все испытания. Но, как мне кажется, многие участники из-за разницы во времени, другого климата и питания в начале будут допускать больше ошибок и зевков, которыми нужно будет грамотно воспользоваться», — приводит слова Поткина RT.

Отметим, что именно Непомнящий боролся с Лижэнем за звание чемпиона мира в прошлом году. Ян потерпел поражение со счётом 8,5:9,5 (по итогам тай-брейка).

Материалы по теме
Россияне – фавориты турнира претендентов? Что важно знать о главном шахматном событии года
Россияне – фавориты турнира претендентов? Что важно знать о главном шахматном событии года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android