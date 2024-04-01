Поткин поделился ожиданиями от выступления Непомнящего на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Поткин поделился мыслями об участии россиянина Яна Непомнящего в предстоящем Турнире претендентов. Престижные соревнования пройдут в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля. Их победитель сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Если у Яна всё будет складываться удачно, то очерёдность встреч не будет иметь большого значения. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и спокойно прошёл все испытания. Но, как мне кажется, многие участники из-за разницы во времени, другого климата и питания в начале будут допускать больше ошибок и зевков, которыми нужно будет грамотно воспользоваться», — приводит слова Поткина RT.

Отметим, что именно Непомнящий боролся с Лижэнем за звание чемпиона мира в прошлом году. Ян потерпел поражение со счётом 8,5:9,5 (по итогам тай-брейка).