Россияне – фавориты турнира претендентов? Что важно знать о главном шахматном событии года

Казалось бы, совсем недавно в шахматах определились новые обладатели чемпионских корон, но очередной турнир претендентов уже на старте. Главное шахматное событие 2024 года обещает быть особенно интересным, ведь за право сыграть в титульном матче сражаются три представителя России!

Собрали для вас всё самое важное о Турнире претендентов – 2024.

Когда и где пройдёт турнир претендентов?

Впервые в истории турнир претендентов в открытой и женской категориях пройдёт в одном месте в одно и то же время – в начале апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состязаний запланирована на 3 апреля, а первый соревновательный день – на 4 апреля. Тай-брейк, если он потребуется, а также церемония закрытия турнира пройдут 22 апреля.

Из-за проблем с канадскими визами для участников из четырёх стран, включая Россию и Индию, ФИДЕ рассматривала варианты переноса соревнований в другую страну. Среди вариантов была Испания, где в 2022 году проходили мужской турнир претендентов. Но в итоге визы выдали всем.

Формат Турнира претендентов – 2024

За право сыграть в титульном матче с Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь поборются 16 гроссмейстеров: восемь мужчин и восемь женщин. Во время турнира претендентов каждый сыграет с каждым по два раза.

Матчи будут проходить с классическим контролем времени. У мужчин будет 120 минут на первые 40 ходов, а начиная с 41-го хода 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход. У женщин контроль будет немного другим. На первые 40 ходов им даётся 90 минут, а затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода.

Участники Турнира претендентов – 2024

За право сыграть с Дин Лижэнем поборются восемь гроссмейстеров.

Россиянин Ян Непомнящий получил место в турнире претендентов как вице-чемпион 2023 года. Остальным же пришлось отбираться через Кубок мира, Grand Swiss, цикл ФИДЕ и рейтинг. Так места на турнире завоевали индусы Гукеш Доммараджу, Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, азербайджанец Ниджат Абасов и француз Алиреза Фируджа. Магнус Карлсен, также отобравшийся на соревнования, отказался от участия, уступив своё место Абасову.

Участницы Турнира претенденток – 2024

За шанс сразиться с Цзюй Вэньцзюнь за шахматную корону будут биться восемь шахматисток. Китаянка Лэй Тинцзе получила путёвку в турнир претенденток как проигравшая в титульном матче – 2023.

Оставшиеся семь участниц отбирались через Гран-при ФИДЕ, Кубок мира, Grand Swiss и рейтинг. Этот тернистый путь прошли россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, болгарка Нургюл Салимова, украинка Анна Музычук, индианки Рамешбабу Вайшали и Хампи Конеру, китаянка Тань Чжунъи.

Российские шахматисты – под нейтральным флагом

Увы, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ян Непомнящий будут выступать не под российским флагом. Из-за санкций, которые сохраняются с 2022 года, наши шахматисты будут играть в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, а значит, никаких упоминаний России не будет.

Но для российских гроссмейстеров эта ситуация привычна. Лагно, Горячкина и Непомнящий не первый год успешно выступают без российского триколора.

Расписание Турнира претендентов – 2024

Соревнования в Торонто будут проходить с 3 по 22 апреля. За всё время для шахматистов предусмотрено четыре выходных дня: 8, 12, 16 и 19 апреля, то есть после 4-го, 7-го, 10-го и 12-го туров. При этом каждый соревновательный день будет начинаться в 21:30 мск.

Александра Горячкина Фото: РИА Новости

Пары 1-го тура вы можете увидеть ниже, с остальным расписанием можно ознакомиться на «Чемпионате» в разделе статистики.

Сколько заработает победитель турнира претендентов?

Победитель турнира претендентов в Торонто получит € 48 тысяч, занявший второе место – € 36 тысяч, а замкнувший тройку призёров – € 24 тысячи Также каждый шахматист заработает по € 3,5 тысячи за каждые пол-очка.

У женщин в турнире претенденток суммы будут в два раза меньше. За первое место шахматистка получит € 24 тысячи, за второе – € 18 тысяч, а за третье – € 12 тысяч. Каждые пол-очка принесут в копилку девушек по € 1750.

Кто фаворит Турнира претендентов – 2024?

К числу главных фаворитов на победу в мужском турнире относят Фабиано Каруану, Хикару Накамуру и Яна Непомнящего. Американцы сейчас выдают не только сильную, но и очень стабильную, моментами максимально хладнокровную игру. Россиянин же, как показывает практика, куда более эмоционален. Хотя последние два турнира претендентов доказали, что, даже не будучи явным фаворитом, Ян умеет собираться и выдавать игру высокого класса. Сейчас Непомнящий как никогда заряжен на победу.

У женщин за победу будут бороться россиянки и китаянки. Александра Горячкина – рейтинг-фаворит, но шахматистке не всегда удаётся показать стабильную игру. Зато с этим нет проблем у Екатерины Лагно.

Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи соседствуют с россиянками в рейтинге, и при этом китаянки обладают уникальной способностью собираться на крупных турнирах, а значит, и в Торонто от них стоит ждать сюрпризов.