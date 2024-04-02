Снукерист О'Салливан узнал соперника по 1/4 финала Tour Championship, Селби покинул турнир

Английский снукерист, пятый номер мирового рейтинга Марк Селби проиграл соотечественнику Гэри Уилсону (13-й в мировой классификации) в матче 1/8 финала профессионального турнира Tour Championship 2024. Соревнования проходят с 1 по 7 апреля в Манчестере (Англия).

Игра завершилась со счётом 10:8 в пользу Уилсона. Его соперником в четвертьфинале будет 11-й номер мирового рейтинга Чжан Аньда из Китая.

В другом матче первого круга турнира в Манчестере определился соперник англичанина Ронни О'Салливана. Лидер мировой классификации в 1/4 финала сразится с соотечественником Али Картером (девятый в мировом рейтинге), обыгравшим в первом круге Барри Хокинса со счётом 7:1.

Tour Championship — 16-й рейтинговый снукерный турнир сезона-2023/2024 c призовым фондом в £ 500 тыс. Действующий победитель — Шон Мерфи (Англия).