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Снукерист Марк Селби рассказал, при каких условиях закончит карьеру

Снукерист Марк Селби рассказал, при каких условиях закончит карьеру
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Английский снукерист, пятый номер мирового рейтинга Марк Селби высказался о возможном завершении карьеры.

«Я всегда говорил: если пойму, что больше не получаю от игры удовольствие, то уйду. Причём неважно, буду я первым номером рейтинга или 128-м. Я по-прежнему вкладываю в тренировки много труда, но, когда ты по факту практикуешься ради выступлений типа сегодняшнего, это кажется бессмысленным. Если в Шеффилде ничего не изменится, моя снукерная карьера завершится», — приводит слова британца snooker.by.

Во вторник, 2 апреля, Марк Селби проиграл соотечественнику Гэри Уилсону (13-й в мировой классификации) в матче 1/8 финала профессионального турнира Tour Championship 2024.

В Шеффилде (Англия) с 20 апреля по 6 мая 2024 года пройдёт чемпионат мира по снукеру.

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