Тренер сборной России по гандболу: состав не укомплектован, недосчитались важных игроков

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева высказалась о выборе состава в преддверии сбора в Новогорске и игр с национальной командой Беларуси в Астрахани, которые состоятся 16 и 17 апреля.

«Не хочется сетовать на то, что состав у нас не до конца укомплектован, но всё же мы недосчитались в своих рядах нескольких важных игроков, приглашение которых планировалось на этот сбор. Основной и единственной причиной стал недопуск по медицинским показателям. Даже если речь идёт о каких-то микротравмах, мы решили бережнее отнестись к игрокам в сложившейся ситуации, особенно в преддверии старта клубного плей-офф. Мы с пониманием относимся к тому, что кто-то из гандболисток вынужден посвятить ближайшее время полноценному восстановлению от повреждений, не позволяющих им работать с полной самоотдачей. Не сомневаемся, что в случае стопроцентной готовности все они были бы рады присоединиться к нам и сыграть за сборную в Астрахани» — приводит слова Бодниевой Федерация гандбола России.

Напомним, 20 гандболисток сборной России были вызваны для подготовки к матчам с Беларусью.