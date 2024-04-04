Директор ЦСП — об отстранении Садулаева: пусть живут с этим подлым и трусливым поступком

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева на лицензионный олимпийский турнир, который состоится в Баку (Азербайджан). Брюсов подчеркнул, что до последнего надеялся на порядочность и ответственность международных организаций, поэтому решение о недопуске борца стало для него неожиданностью.

«Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум, порядочность и ответственность облеченных властью. Но нет, все басни про нелепые международные структуры, что оценивают каждого спортсмена по выдуманным критериям, кстати, абсолютно незаконным, оказались простыми россказнями. Всех сдал босс – Томас Бах сам отрапортовал, что каждый спортсмен проходит бандеровский фильтр. И эта мгла застит очи и волю всех на лозаннском Олимпе. Вот так избавляются от конкурентов, расчищают себе пьедесталы и президиумы, используя полезных идиотов (Useful idiots).

Что ж, через это тоже надо пройти, переболеть и победить. А пока, пусть они живут с этим подлым и трусливым поступком, лихорадочно ищут и не находят ему оправдания ни для себя, ни в глазах борцовского мира», — написал Брюсов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что организация намерена оспаривать это решение. Для допуска российских спортсменов на предстоящие летние Олимпийские игры в Париже (Франция) в нейтральном статусе необходимо соблюдение всех критериев, указанных МОК, и прохождение квалификации на соревнования.