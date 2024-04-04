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Стала известна причина, почему борца Садулаева не допустили на Олимпийские игры в Париже

Стала известна причина, почему борца Садулаева не допустили на Олимпийские игры в Париже
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Российского борца вольного стиля и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева не допустили на Олимпийские игры — 2024 из-за информации о поддержке СВО и принадлежности к «Динамо». Об этом сообщает Объединённый мир борьбы (UWW).

Ранее стало известно, что Садулаев не сможет принять участия в турнире в Баку, где будут разыгрываться путёвки на Олимпийские игры — 2024. Однако Международная федерация United World Wrestling разрешила сделать срочную замену и вместо Абдулрашида там выступит Алихан Жабраилов.

Отметим, что Садулаев — победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро в весе до 86 кг, он же забрал звание чемпиона на Олимпийских играх в Токио. Борец также является пятикратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы.

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили уже высказался по поводу решения комиссии и призвал не делать из этого трагедию.

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