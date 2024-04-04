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Гацалов: будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты

Гацалов: будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о недопуске двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева на лицензионный олимпийский турнир в Баку (Азербайджан). Гацалов подчеркнул, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) будет работать над снятием ограничений со спортсмена, а также рассказал о состоянии Садулаева после решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно, Абдулрашид расстроен, он готовился к турниру, был настроен. Не ожидали, что в последний момент прилетит такая новость. Конечно, мы будем работать над тем, чтобы все ограничения с Садулаева были сняты и он смог готовиться к Олимпийским играм. Что касается аргумента о принадлежности к обществу „Динамо“, для многих наших спортсменов это норма. Кто-то состоит в ЦСКА, кто-то — в „Динамо“, это не должно быть основанием для отстранения. Если же говорить об остальных аргументах, то мы сами пока не понимаем, о какой информации говорится в заявлении UWW. Как раз и занимаемся тем, чтобы выяснить и понять», — приводит слова Гацалова «РИА Новости Спорт».

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