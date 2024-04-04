Турнир претендентов — 2024: расписание дня 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, стартуют игры Турнира претендентов — 2024. Между собой сразятся восемь шахматисток, две из которых россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира. 1-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Екатерина Лагно (Россия)

Анна Музычук (Украина) — Нургюл Салимова (Болгария)

Лэй Тинцзе (Китай) — Тань Чжунъи (Китай)

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Хампи Конеру (Индия)

Все партии начнутся 4 апреля в 21:30 мск

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Напомним, Турнир претендентов — 2024 проходит в Торонто (Канада) среди мужчин и среди женщин. 3 апреля прошла церемония открытия соревнований, а продолжатся они до 22 апреля.

Призовой фонд составляет € 500 тыс.