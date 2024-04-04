Александра Горячкина — Екатерина Лагно: когда начало партии, где смотреть

Сегодня, 4 апреля, стартует матч Турнира претендентов — 2024 между двумя российскими шахматистками Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно.
Обе участницы были отобраны как лучшие в Гран-при ФИДЕ — 2022/2023 среди женщин. Горячкина занимает в рейтинге ФИДЕ третье место. Лагно расположилась чуть ниже, на шестом.
Партия начнётся в 21:30 мск. Параллельно будут играть ещё три пары.
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Напомним, турнир продлится до 22 апреля в Торонто (Канада), каждая из участниц сыграет с соперницей по два раза — белыми и чёрными фигурами. Призовой фонд составляет € 500 тыс. Эта сумма делится на трёх призёров турнира.
Среди мужчин есть также один российский гроссмейстер — Ян Непомнящий, который сегодня сыграет с представителем Азербайджана.