Мартьянова оценила своё фехтование в финальном поединке ЧР-2024

Российская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр — 2020 Марта Мартьянова одержала победу на чемпионате России и заявила, что ей понравилось собственное выступление в финальном бою.

«Мне понравилось, как я сегодня фехтовала, потому что выходили те приёмы, которые я задумывала, такое нечасто бывает. Могу сказать, что в группе не всё вышло, как я хотела, потому что были немножко напряжённые бои, но чисто психологически не спустилась на нет, подбадривала себя», — приводит слова Мартьяновой ТАСС.

Напомним, фехтовальщица стала чемпионкой России в дисциплине фехтования на рапирах. В финале ей удалось обыграть Лейлу Пириеву.

Чемпионат России по фехтованию начался 2 апреля и закончится 9 апреля в Перми.