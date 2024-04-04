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Мартьянова оценила своё фехтование в финальном поединке ЧР-2024

Мартьянова оценила своё фехтование в финальном поединке ЧР-2024
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Российская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр — 2020 Марта Мартьянова одержала победу на чемпионате России и заявила, что ей понравилось собственное выступление в финальном бою.

«Мне понравилось, как я сегодня фехтовала, потому что выходили те приёмы, которые я задумывала, такое нечасто бывает. Могу сказать, что в группе не всё вышло, как я хотела, потому что были немножко напряжённые бои, но чисто психологически не спустилась на нет, подбадривала себя», — приводит слова Мартьяновой ТАСС.

Напомним, фехтовальщица стала чемпионкой России в дисциплине фехтования на рапирах. В финале ей удалось обыграть Лейлу Пириеву.

Чемпионат России по фехтованию начался 2 апреля и закончится 9 апреля в Перми.

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