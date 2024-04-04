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Двукратного чемпиона «Тур де Франс» Вингегора унесли на носилках после массового завала

Двукратного чемпиона «Тур де Франс» Вингегора унесли на носилках после массового завала
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Масштабным завалом ознаменовалась гонка в рамках четвёртого этапа «Тура Страны басков». В аварии пострадало большое количество звёзд велоспорта.

Неприятный инцидент случился за 35 км до финиша. Большая группа велогонщиков вызвала завал, не справившись с поворотом на скоростном спуске.

Фото: Eurosport

Предположительно, серьёзнее всего в нём пострадал двукратный победитель «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор, представляющий команду Jumbo-Visma. Йонас не смог самостоятельно подняться после падения, врачи унесли его в карету скорой помощи на носилках. Позднее в Jumbo-Visma сообщили, что их лидер находится в сознании.

Фото: Eurosport

Фото: Eurosport

Организаторы тура были вынуждены остановить гонку, так как на трассе было слишком много машин скорой помощи.

Также в завал попали такие известные велогонщики, как олимпийский чемпион 2020 года словенец Примож Роглич и бельгиец Ремко Эвенепул. Судя по кадрам из трансляции, у Эвенепула сломана правая ключица.

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