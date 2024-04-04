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Стали известны секунданты Горячкиной, Лагно и других участников турнира претендентов

Стали известны секунданты Горячкиной, Лагно и других участников турнира претендентов
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Изданию ChessBase India стали известны имена секундантов участников Турнира претендентов и претенденток – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

Состав секундантов Турнира претендентов – 2024:

Фабиано Каруана (США) — Кристиан Кирилла и Григорий Опарин;
Хикару Накамура (США) — Крис Литтлджон;
Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Сурья Гангули и Даниэле Вокатуро;
Гукеш Доммараджу (Индия) — Гжегож Гаевски;
Ниджат Абасов (Азербайджан) — Шахрияр Мамедьяров;
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Пётр Свидлер.

Состав секундантов Турнира претенденток – 2024:

Александра Горячкина (Россия) — Евгений Наер;
Лэй Тинцзе (Китай) — Теймур Раджабов и Раймонд Сонг;
Тань Чжунъи (Китай) — Джеффри Шонг;
Екатерина Лагно (Россия) — Андрей Есипенко;
Рамешбабу Вайшали (Индия) — Сандипан Чанда;
Нургюль Салимова (Болгария) — Иван Чепаринов и Гокеркан Джем Каан.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»

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