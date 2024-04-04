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Стали известны секунданты Горячкиной, Лагно и других участников турнира претендентов

Изданию ChessBase India стали известны имена секундантов участников Турнира претендентов и претенденток – 2024, который стартовал в Торонто (Канада).

Состав секундантов Турнира претендентов – 2024:

Фабиано Каруана (США) — Кристиан Кирилла и Григорий Опарин;

Хикару Накамура (США) — Крис Литтлджон;

Видит Сантош Гуджрати (Индия) — Сурья Гангули и Даниэле Вокатуро;

Гукеш Доммараджу (Индия) — Гжегож Гаевски;

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Шахрияр Мамедьяров;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Пётр Свидлер.

Состав секундантов Турнира претенденток – 2024:

Александра Горячкина (Россия) — Евгений Наер;

Лэй Тинцзе (Китай) — Теймур Раджабов и Раймонд Сонг;

Тань Чжунъи (Китай) — Джеффри Шонг;

Екатерина Лагно (Россия) — Андрей Есипенко;

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Сандипан Чанда;

Нургюль Салимова (Болгария) — Иван Чепаринов и Гокеркан Джем Каан.

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